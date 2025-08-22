Sentier Au fil de l’eau Saint-Dalmas-le-Selvage Alpes-Maritimes
Sentier Au fil de l’eau
Sentier Au fil de l’eau Parking de la Grave 06660 Saint-Dalmas-le-Selvage Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le sentier au fil de l’eau part du parking de la Grave et suit le torrent de Gialorgues sur environ un km.
http://www.saintdalmasleselvage.com/ +33 4 93 02 46 40
English : Walk along the watercourse
The waterway trail starts from the La Grave car park and follows the Gialorgues torrent for around one km.
Deutsch :
Der Pfad entlang des Wassers beginnt am Parkplatz von La Grave und folgt dem Torrent de Gialorgues etwa einen Kilometer lang.
Italiano :
Il sentiero fluviale parte dal parcheggio di La Grave e segue il torrente Gialorgues per circa un chilometro.
Español :
El sendero ribereño parte del aparcamiento de La Grave y sigue el torrente de Gialorgues durante aproximadamente un kilómetro.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme