Sentier Au fil de l’eau Saint-Dalmas-le-Selvage Alpes-Maritimes

Sentier Au fil de l’eau

Sentier Au fil de l’eau Parking de la Grave 06660 Saint-Dalmas-le-Selvage Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier au fil de l’eau part du parking de la Grave et suit le torrent de Gialorgues sur environ un km.

http://www.saintdalmasleselvage.com/ +33 4 93 02 46 40

English : Walk along the watercourse

The waterway trail starts from the La Grave car park and follows the Gialorgues torrent for around one km.

Deutsch :

Der Pfad entlang des Wassers beginnt am Parkplatz von La Grave und folgt dem Torrent de Gialorgues etwa einen Kilometer lang.

Italiano :

Il sentiero fluviale parte dal parcheggio di La Grave e segue il torrente Gialorgues per circa un chilometro.

Español :

El sendero ribereño parte del aparcamiento de La Grave y sigue el torrente de Gialorgues durante aproximadamente un kilómetro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme