Sentier Avenheim-Pfulgriesheim Schnersheim Bas-Rhin

Sentier Avenheim-Pfulgriesheim 67370 Schnersheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 150 Distance : 10600.0 Tarif :
Ce sentier balisé par un triangle bleu a pour vocation de suivre l’Avenheimerbach depuis sa source à Avenheim jusqu’au village de Pfulgriesheim en passant par le parc éco-pédagogique de Truchtersheim.
+33 3 88 21 46 92
English :
This trail marked by a blue triangle follows the Avenheimerbach from its source in Avenheim to the village of Pfulgriesheim via the Truchtersheim Eco-Pedagogical Park.
Deutsch :
Dieser Weg mit einem blauen Dreieck markiert soll dem Avenheimerbach von seiner Quelle in Avenheim über den Öko-Pädagogikpark in Truchtersheim bis zum Dorf Pfulgriesheim folgen.
Italiano :
Questo percorso contrassegnato da un triangolo blu è stato progettato per seguire l’Avenheimerbach dalla sua sorgente ad Avenheim fino al villaggio di Pfulgriesheim, passando per l’Eco-Parco di Truchtersheim.
Español :
Este sendero -marcado con un triángulo azul- está diseñado para seguir el Avenheimerbach desde su nacimiento en Avenheim hasta el pueblo de Pfulgriesheim, pasando por el ecoparque de Truchtersheim.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-20 par Système d’informations touristique Alsace