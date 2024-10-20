Sentier Avenheim-Pfulgriesheim Schnersheim Bas-Rhin

Sentier Avenheim-Pfulgriesheim Schnersheim Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Sentier Avenheim-Pfulgriesheim

Sentier Avenheim-Pfulgriesheim 67370 Schnersheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 10600.0 Tarif :

Ce sentier balisé par un triangle bleu a pour vocation de suivre l’Avenheimerbach depuis sa source à Avenheim jusqu’au village de Pfulgriesheim en passant par le parc éco-pédagogique de Truchtersheim.

+33 3 88 21 46 92

English :

This trail marked by a blue triangle follows the Avenheimerbach from its source in Avenheim to the village of Pfulgriesheim via the Truchtersheim Eco-Pedagogical Park.

Deutsch :

Dieser Weg mit einem blauen Dreieck markiert soll dem Avenheimerbach von seiner Quelle in Avenheim über den Öko-Pädagogikpark in Truchtersheim bis zum Dorf Pfulgriesheim folgen.

Italiano :

Questo percorso contrassegnato da un triangolo blu è stato progettato per seguire l’Avenheimerbach dalla sua sorgente ad Avenheim fino al villaggio di Pfulgriesheim, passando per l’Eco-Parco di Truchtersheim.

Español :

Este sendero -marcado con un triángulo azul- está diseñado para seguir el Avenheimerbach desde su nacimiento en Avenheim hasta el pueblo de Pfulgriesheim, pasando por el ecoparque de Truchtersheim.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-20 par Système d’informations touristique Alsace