Sentier balcon Bochor-Barmettes Sentier pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie

Sentier balcon Bochor-Barmettes Sentier pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un sentier balcon bordé d’une flore exceptionnelle, entre le Mont Bochor et les prairies du vallon de la Glière.

https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Bochor-Barmettes balcony path Loop footpath

This balcony trail, with beautiful mountain flowers all around, leads from Mt. Bochor to the alpine meadows in La Glière Valley.

Deutsch :

Ein von einer außergewöhnlichen Flora gesäumter Balkonweg zwischen dem Mont Bochor und den Wiesen des Vallon de la Glière.

Italiano :

Un sentiero balcone costeggiato da una flora eccezionale, tra il Mont Bochor e i prati della valle della Glière.

Español : Sendero del balcón Bochor-Barmettes Sendero circular

Un camino de balcones bordeado de una flora excepcional, entre el Monte Bochor y los prados del valle del Glière.

