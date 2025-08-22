Sentier balcon Bochor-Barmettes Sentier pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie
Sentier balcon Bochor-Barmettes Sentier pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un sentier balcon bordé d’une flore exceptionnelle, entre le Mont Bochor et les prairies du vallon de la Glière.
https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08
English : Bochor-Barmettes balcony path Loop footpath
This balcony trail, with beautiful mountain flowers all around, leads from Mt. Bochor to the alpine meadows in La Glière Valley.
Deutsch :
Ein von einer außergewöhnlichen Flora gesäumter Balkonweg zwischen dem Mont Bochor und den Wiesen des Vallon de la Glière.
Italiano :
Un sentiero balcone costeggiato da una flora eccezionale, tra il Mont Bochor e i prati della valle della Glière.
Español : Sendero del balcón Bochor-Barmettes Sendero circular
Un camino de balcones bordeado de una flora excepcional, entre el Monte Bochor y los prados del valle del Glière.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme