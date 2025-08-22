Sentier botanique Autour de la Soie Monoblet Gard

Sentier botanique Autour de la Soie

Sentier botanique Autour de la Soie 30170 Monoblet Gard Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Comme dans le reste des Cévennes, la sériciculture s’est développée à Monoblet au début du XVIIIe siècle. Elle y a décliné à compter du milieu du XIXe siècle laissant derrière elle de nombreux témoignages, dans le bâti comme dans les paysages.

+33 4 30 67 26 94

English :

As in the rest of the Cévennes, sericulture developed in Monoblet in the early 18th century. It declined from the mid-19th century onwards, leaving behind a legacy of buildings and landscapes.

Deutsch :

Wie in den übrigen Cevennen entwickelte sich auch in Monoblet die Seidenraupenzucht zu Beginn des 18. Jahrhunderts zurück und hinterließ zahlreiche Zeugnisse, sowohl in den Gebäuden als auch in der Landschaft.

Italiano :

Come nel resto delle Cévennes, la sericoltura si è sviluppata a Monoblet all’inizio del XVIII secolo. A partire dalla metà del XIX secolo, la sericoltura ha subito un declino, lasciando un’eredità di edifici e paesaggi.

Español :

Como en el resto de las Cevenas, la sericicultura se desarrolló en Monoblet a principios del siglo XVIII. Decayó a partir de mediados del siglo XIX, dejando tras de sí un legado de edificios y paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme