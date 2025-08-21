Sentier botanique de Bine Vindry-sur-Turdine Rhône

Sentier botanique de Bine

Sentier botanique de Bine Les Olmes 69490 Vindry-sur-Turdine Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade familiale de 2.5 km accessible à tous.

Partez à la découverte des arbres et plantes aromatiques.

+33 4 74 05 61 03

English :

Accessible to everyone. This family walk of 2.5 km allows you to discover the trees and aromatic plants.

Deutsch :

Ein 2,5 km langer Familienspaziergang, der für alle zugänglich ist.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie Bäume und aromatische Pflanzen kennen.

Italiano :

Passeggiata familiare di 2,5 km accessibile a tutti.

Scoprite gli alberi e le piante aromatiche.

Español :

Paseo familiar de 2,5 km accesible para todos.

Descubra los árboles y las plantas aromáticas.

