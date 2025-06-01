Sentier botanique de Bithaine Adelans-et-le-Val-de-Bithaine Haute-Saône

Sentier botanique de Bithaine Adelans-et-le-Val-de-Bithaine Haute-Saône vendredi 1 août 2025.

Sentier botanique de Bithaine A pieds Facile

Sentier botanique de Bithaine D32 70200 Adelans-et-le-Val-de-Bithaine Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 1500.0 Tarif :

Ce sentier, d’environ 1,5 km, totalement ombragé en forêt, est agrémenté de panneaux indiquant les essences présentes dans cette forêt.

Facile

https://www.facebook.com/people/Alpen-Planeteverte/100013987203661/

English :

This 1.5 km trail, completely shaded in the forest, is embellished with signs indicating the species present in the forest.

Deutsch :

Dieser etwa 1,5 km lange, völlig schattige Pfad im Wald ist mit Schildern versehen, die auf die in diesem Wald vorkommenden Baumarten hinweisen.

Italiano :

Questo sentiero di 1,5 km, completamente ombreggiato nella foresta, è ornato da cartelli che indicano le specie presenti nella foresta.

Español :

Este sendero de 1,5 km, totalmente sombreado en el bosque, está adornado con señales que indican las especies que se encuentran en él.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data