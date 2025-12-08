Sentier botanique de la Roche Amère Villeneuve Alpes-de-Haute-Provence

Sentier botanique de la Roche Amère

Sentier botanique de la Roche Amère Départ de la Mairie, au pied de l’église 04180 Villeneuve Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce site exceptionnel permet d’observer plus d’une centaine d’espèces végétales, méditerranéennes pour la plupart et de nombreux insectes.

+33 6 28 14 24 78

English :

This exceptional site is home to over a hundred plant species, most of them Mediterranean, as well as numerous insects.

Deutsch :

An diesem außergewöhnlichen Ort können Sie mehr als 100 Pflanzenarten, meist mediterrane Arten, und zahlreiche Insekten beobachten.

Italiano :

Questo sito eccezionale permette di osservare più di cento specie di piante, la maggior parte delle quali mediterranee, e molti insetti.

Español :

Este sitio excepcional permite observar más de un centenar de especies vegetales, la mayoría de ellas mediterráneas, y numerosos insectos.

