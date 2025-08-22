Sentier botanique de Romarin Cours Rhône

Sentier botanique de Romarin

Sentier botanique de Romarin Départ derrière le parking de la caserne des Sapeurs Pompiers (287 Rue Général Leclerc) 69470 Cours Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Venez découvrir parallèlement un concentré de nature, avec la beauté de la flore locale, mais aussi l’histoire de la commune, avec une des richesses de son patrimoine.

http://www.sentierbotaniquecourslaville.fr/ +33 4 74 89 71 80

English :

Discover the local flora and the history of the village. It is a concentrate of nature and history.

Deutsch :

Entdecken Sie parallel dazu ein Konzentrat der Natur mit der Schönheit der lokalen Flora, aber auch die Geschichte der Gemeinde mit einem der Reichtümer ihres Erbes.

Italiano :

Venite a scoprire un concentrato di natura, con la bellezza della flora locale, ma anche la storia del comune, con una delle ricchezze del suo patrimonio.

Español :

Venga a descubrir un concentrado de naturaleza, con la belleza de la flora local, pero también la historia del municipio, con una de las riquezas de su patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme