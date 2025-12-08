Sentier botanique de Rurey Rurey Doubs
vendredi 1 mai 2026.
A pieds Facile
Église de Rurey 25290 Rurey Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 2410.0
Ce sentier botanique très arboré traverse des pelouses riches en espèces, jusqu’à un belvédère sur la vallée de la Loue et les montagnes du Jura.
English :
This tree-laden botanical trail leads through species-rich lawns to a viewpoint overlooking the Loue valley and the Jura mountains.
Deutsch :
Dieser baumreiche botanische Pfad führt durch artenreiche Rasenflächen bis zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf das Loue-Tal und die Jura-Berge.
Italiano :
Questo sentiero botanico ricco di alberi conduce, attraverso prati ricchi di specie, a un punto panoramico sulla valle della Loue e sulle montagne del Giura.
Español :
Este sendero botánico repleto de árboles conduce a través de prados ricos en especies hasta un mirador con vistas al valle del Loue y las montañas del Jura.
