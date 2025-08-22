Sentier botanique de Savasse Savasse Drôme

Sentier botanique de Savasse

Sentier botanique de Savasse Rue Vieux Village 26740 Savasse Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au coeur du vieux village perché de Savasse, partez explorer ce petit sentier botanique en balcon et apprenez le nom de nombreuses plantes et fleurs locales !

+33 4 75 01 11 73

English :

In the heart of the old hilltop village of Savasse, explore this small botanical balcony trail and learn the names of many local plants and flowers!

Deutsch :

Im Herzen des alten, hochgelegenen Dorfes Savasse können Sie diesen kleinen botanischen Balkonpfad erkunden und die Namen vieler lokaler Pflanzen und Blumen lernen!

Italiano :

Nel cuore dell’antico borgo collinare di Savasse, esplorate questo piccolo sentiero-balcone botanico e imparate i nomi di molte piante e fiori locali!

Español :

En el corazón del antiguo pueblo de Savasse, en lo alto de una colina, explore este pequeño sendero botánico y aprenda los nombres de muchas plantas y flores locales

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-02 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme