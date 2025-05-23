Sentier botanique des orchidées Aillon-le-Jeune Savoie

Sentier botanique des orchidées 73340 Aillon-le-Jeune Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sentier jalonné de multiples espèces d’orchidées que vous pourrez découvrir en début d’été. L’accès facile en fait une balade familiale idéale.

+33 4 79 54 63 65

English : Orchids footpath

This path is lined with many orchid species that you can appreciate at the start of summer. This is an easy walk which is ideal for the whole family.

Deutsch :

Dieser Pfad ist von zahlreichen Orchideenarten gesäumt, die Sie im Frühsommer entdecken können. Der leichte Zugang macht ihn zu einem idealen Familienspaziergang.

Italiano :

Sentiero caratterizzato da tantissime specie di orchidee da scoprire all’inizio dell’estate. Grazie al facile accesso, è una gita ideale per la famiglia.

Español :

Un sendero con muchas especies de orquídeas que puedes descubrir a principios de verano. El fácil acceso lo convierte en un paseo ideal para la familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme