SENTIER BOTANIQUE DES SOTCHS Sorbs Hérault

SENTIER BOTANIQUE DES SOTCHS A pieds Facile

SENTIER BOTANIQUE DES SOTCHS 34520 Sorbs Hérault Occitanie

Durée : 180 Distance : 650.0 Tarif :

Sur la bordure orientale du Causse du Larzac, le magnifique village de Sorbs marque le point de départ du sentier botanique Smart’Flore Sentier des Sotchs . Cette balade originale vous invite à découvrir la flore locale tout en explorant trois sotchs curiosités géologiques typiques du paysage local.

+33 4 67 44 75 79

English : SENTIER BOTANIQUE DES SOTCHS

Deutsch : SENTIER BOTANIQUE DES SOTCHS

Italiano :

Sul bordo orientale della Causse du Larzac, il magnifico villaggio di Sorbs è il punto di partenza del sentiero botanico Smart-Flora Sentier des Sotchs . Questa originale passeggiata invita a scoprire la flora locale esplorando tre sotchs: curiosità geologiche tipiche del paesaggio locale.

Español : SENTIER BOTANIQUE DES SOTCHS

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme