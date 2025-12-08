SENTIER BOTANIQUE DES SOTCHS Sorbs Hérault
Durée : 180 Distance : 650.0 Tarif :
Sur la bordure orientale du Causse du Larzac, le magnifique village de Sorbs marque le point de départ du sentier botanique Smart’Flore Sentier des Sotchs . Cette balade originale vous invite à découvrir la flore locale tout en explorant trois sotchs curiosités géologiques typiques du paysage local.
+33 4 67 44 75 79
Italiano :
Sul bordo orientale della Causse du Larzac, il magnifico villaggio di Sorbs è il punto di partenza del sentiero botanico Smart-Flora Sentier des Sotchs . Questa originale passeggiata invita a scoprire la flora locale esplorando tre sotchs: curiosità geologiche tipiche del paesaggio locale.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme