Sentier Botanique du Grézelon Villerest Loire

Sentier Botanique du Grézelon

Sentier Botanique du Grézelon 42300 Villerest Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Découverte botanique de la flore et de la faune des bords du lac. Départ plage de Villerest

+33 4 77 69 66 66

English :

Botanical discovery of the flora and fauna on the shores of the lake. Departure from Villerest beach

Deutsch :

Botanische Entdeckung der Flora und Fauna am Ufer des Sees. Start Strand von Villerest

Italiano :

Scoperta botanica della flora e della fauna sulle rive del lago. Partenza dalla spiaggia di Villerest

Español :

Descubrimiento botánico de la flora y fauna de las orillas del lago. Salida desde la playa de Villerest

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme