Sentier botanique du hameau des Crottes Aurel Vaucluse

Sentier botanique du hameau des Crottes

Sentier botanique du hameau des Crottes Départ depuis le parking du sentier d’interprétation 84390 Aurel Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Grâce à de petites plaques positionnées devant chaque plante, ce sentier botanique présente les principales espèces de la végétation provençale.

https://www.ventouxprovence.fr/ +33 4 90 64 01 21

English : Botanical footpath of the hamlet Les Crottes Aurel

With small plaques in front of each plant, this botanical trail presents the main species of Provencal vegetation.

Deutsch :

Anhand von kleinen Tafeln, die vor jeder Pflanze positioniert sind, stellt dieser botanische Pfad die wichtigsten Arten der provenzalischen Vegetation vor.

Italiano :

Grazie a piccole targhe poste davanti a ogni pianta, questo percorso botanico presenta le principali specie della vegetazione provenzale.

Español :

Gracias a pequeñas placas colocadas delante de cada planta, este sendero botánico presenta las principales especies de la vegetación provenzal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme