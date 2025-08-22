Sentier botanique du Sapey Jarrier Savoie

Sentier botanique du Sapey

Sentier botanique du Sapey Parking Maison forestière de L’Oullaz 73300 Jarrier Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez la faune et la flore sur les hauteurs de Jarrier au milieu des animaux et des sapins. Ce sentier vous offrira une très belle vue sur la vallée de Saint-Jean-de-Maurienne et ses sommets dominants.

https://montagnicimes.com/ +33 4 79 83 51 51

English : Botanical path of Sapey

Discover the fauna and flora on the heights of Jarrier in the middle of animals and fir trees. This trail will offer you a beautiful view on the valley of Saint-Jean-de-Maurienne and its dominant summits.

Deutsch : Botanischer Pfad von Sapey

Entdecken Sie die Fauna und Flora auf den Anhöhen von Jarrier inmitten von Tieren und Tannen. Dieser Pfad bietet Ihnen einen sehr schönen Blick auf das Tal von Saint-Jean-de-Maurienne und seine dominierenden Gipfel.

Italiano :

Scoprite la fauna e la flora sulle alture di Jarrier, tra animali e abeti. Questo sentiero offre una splendida vista sulla valle di Saint-Jean-de-Maurienne e sulle sue cime dominanti.

Español : Sendero botánico de Sapey

Descubra la fauna y la flora de las alturas de Jarrier en medio de animales y abetos. Este sendero ofrece una hermosa vista del valle de Saint-Jean-de-Maurienne y sus picos dominantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme