Sentier botanique du Vieux Sahune Sahune Drôme

Sentier botanique du Vieux Sahune

Sentier botanique du Vieux Sahune 26510 Sahune Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le vieux village de Sahune, peuplé de ruines et de vieilles bâtisses délaissées depuis le XIXème siècle, est à présent un lieu de promenade, d’histoire et de patrimoine tant bâti que naturel.

English : The old Sahune Botanical Trail

The old village of Sahune is filled with ruins and old buildings that have been abandoned since the 19th century. It is now a ideal place for walks and part of our cultural and natural heritage.

Deutsch :

Das alte Dorf Sahune, das seit dem 19. Jahrhundert von Ruinen und alten, vernachlässigten Gebäuden bevölkert wird, ist nun ein Ort zum Spazierengehen, der Geschichte und des sowohl gebauten als auch natürlichen Erbes.

Italiano :

L’antico villaggio di Sahune, pieno di rovine e vecchi edifici abbandonati dal XIX secolo, è oggi un luogo di passeggiate, di storia e di patrimonio, sia costruito che naturale.

Español :

La antigua aldea de Sahune, repleta de ruinas y viejos edificios abandonados desde el siglo XIX, es ahora un lugar de paseo, historia y patrimonio, tanto construido como natural.

