Sentier botanique et forestier Abiessence Verrières-en-Forez Loire
Sentier botanique et forestier Abiessence Abiessence 42600 Verrières-en-Forez Loire Auvergne-Rhône-Alpes
En immersion dans la forêt toute proche de la distillerie, venez découvrir les essences d’arbres et le travail du bois au travers de panneaux et informations adaptées.
https://abiessence.fr/ +33 4 77 76 58 85
English :
Immerse yourself in the forest close to the distillery, and discover the different species of trees and woodworking techniques, with appropriate information panels.
Deutsch :
Tauchen Sie ein in den Wald ganz in der Nähe der Brennerei und lernen Sie anhand von Schildern und angepassten Informationen die Baumarten und die Holzverarbeitung kennen.
Italiano :
Immergetevi nel bosco vicino alla distilleria e scoprite le diverse specie di alberi e la lavorazione del legno, grazie ad appositi pannelli informativi.
Español :
Sumérjase en el bosque cercano a la destilería y descubra las diferentes especies de árboles y cómo se trabaja la madera, mediante paneles informativos adecuados.
