Sentier botanique et forestier Abiessence Verrières-en-Forez Loire

Sentier botanique et forestier Abiessence

Abiessence 42600 Verrières-en-Forez Loire Auvergne-Rhône-Alpes

En immersion dans la forêt toute proche de la distillerie, venez découvrir les essences d’arbres et le travail du bois au travers de panneaux et informations adaptées.

https://abiessence.fr/ +33 4 77 76 58 85

English :

Immerse yourself in the forest close to the distillery, and discover the different species of trees and woodworking techniques, with appropriate information panels.

Deutsch :

Tauchen Sie ein in den Wald ganz in der Nähe der Brennerei und lernen Sie anhand von Schildern und angepassten Informationen die Baumarten und die Holzverarbeitung kennen.

Italiano :

Immergetevi nel bosco vicino alla distilleria e scoprite le diverse specie di alberi e la lavorazione del legno, grazie ad appositi pannelli informativi.

Español :

Sumérjase en el bosque cercano a la destilería y descubra las diferentes especies de árboles y cómo se trabaja la madera, mediante paneles informativos adecuados.

