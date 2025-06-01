Sentier botanique Jean Joly Bully Rhône
Sentier botanique Jean Joly Bully Rhône vendredi 1 août 2025.
Sentier botanique Jean Joly
Sentier botanique Jean Joly Départ au lieu dit La Font Devay 69210 Bully Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Le sentier botanique présente une flore particulière, liée à la nature calcaire du coteau que longe le chemin. Des panneaux pédagogiques vous permettront de la découvrir et d’en reconnaître les principales espèces parmi les 150 répertoriées.
http://myco.arbresle.free.fr/ +33 6 61 41 21 83
English : Jean Joly botanical trail
This botanical trail presents the particular flora that is related to the limestone soil on both sides of the footpath. Educational boards will enable you to discover and identify the main species from the 150 that have been recorded.
Deutsch : Sentier botanique Jean Joly
Der botanische Pfad zeigt eine besondere Flora, die mit der kalkhaltigen Natur des Hügels, an dem der Weg entlangführt, zusammenhängt. Auf pädagogischen Tafeln können Sie diese entdecken und die wichtigsten der 150 aufgelisteten Arten erkennen.
Italiano :
Il percorso botanico presenta una flora particolare, legata alla natura calcarea della collina lungo la quale si snoda il sentiero. Pannelli didattici vi permetteranno di scoprirla e di riconoscere le principali specie tra le 150 elencate.
Español : Sentier botanique Jean Joly
El sendero botánico presenta una flora particular, ligada a la naturaleza caliza de la ladera por la que discurre el camino. Los paneles didácticos le permitirán descubrirla y reconocer las principales especies entre las 150 enumeradas.
