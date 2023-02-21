Sentier botanique La Roselière Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Sentier botanique La Roselière Parking de la roselière 13960 Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 60 Distance : 2300.0 Tarif :

Parcours d’une heure longeant la roselière, lieu d’accueil de nombreuses espèces d’oiseaux.

English :

A one-hour walk along the reed bed, home to many species of birds.

Deutsch :

Ein einstündiger Rundgang entlang des Schilfgürtels, der vielen Vogelarten als Lebensraum dient.

Italiano :

Una passeggiata di un’ora lungo il canneto, che ospita numerose specie di uccelli.

Español :

Un paseo de una hora por el cañaveral, hogar de muchas especies de aves.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-21 par Provence Tourisme