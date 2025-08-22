Sentier botanique Viricelles Loire

Sentier botanique

Sentier botanique Le Feuillat 42140 Viricelles Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les plantes et arbres qui constituent la flore de notre région. Des épouvantails placés sur le sentier vous accompagneront tout au long de votre balade.

+33 4 77 54 32 15

English :

Discover the plants and trees that make up the flora of our region. Scarecrows placed on the trail will accompany you throughout your walk.

Deutsch :

Entdecken Sie die Pflanzen und Bäume, die die Flora unserer Region ausmachen. Vogelscheuchen, die auf dem Pfad aufgestellt sind, begleiten Sie auf Ihrem Spaziergang.

Italiano :

Scoprite le piante e gli alberi che compongono la flora della nostra regione. Gli spaventapasseri posizionati lungo il sentiero vi accompagneranno per tutta la passeggiata.

Español :

Descubra las plantas y los árboles que componen la flora de nuestra región. Los espantapájaros colocados a lo largo del sendero le acompañarán durante todo el recorrido.

