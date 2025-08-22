Sentier botanique Viricelles Loire
Sentier botanique Viricelles Loire vendredi 1 mai 2026.
Sentier botanique
Sentier botanique Le Feuillat 42140 Viricelles Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez les plantes et arbres qui constituent la flore de notre région. Des épouvantails placés sur le sentier vous accompagneront tout au long de votre balade.
+33 4 77 54 32 15
English :
Discover the plants and trees that make up the flora of our region. Scarecrows placed on the trail will accompany you throughout your walk.
Deutsch :
Entdecken Sie die Pflanzen und Bäume, die die Flora unserer Region ausmachen. Vogelscheuchen, die auf dem Pfad aufgestellt sind, begleiten Sie auf Ihrem Spaziergang.
Italiano :
Scoprite le piante e gli alberi che compongono la flora della nostra regione. Gli spaventapasseri posizionati lungo il sentiero vi accompagneranno per tutta la passeggiata.
Español :
Descubra las plantas y los árboles que componen la flora de nuestra región. Los espantapájaros colocados a lo largo del sendero le acompañarán durante todo el recorrido.
