Sentier botanique Rontalon Rhône

Sentier botanique

Sentier botanique Lieu-dit Le Roman 69510 Rontalon Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Des panneaux indiquent le nom des arbres et arbustes; ceux des fleurs sont renouvelés régulièrement en fonction de leur floraison. Des cartels-questions permettent de vous interroger sur l’espèce qui vous est présentée: la réponse est au dos!

+33 4 78 48 92 64

English :

Signs indicate the names of the trees and shrubs; those of the flowers are renewed regularly according to their flowering. Question cards allow you to ask questions about the species presented to you: the answer is on the back!

Deutsch :

Die Namen der Bäume und Sträucher sind auf Schildern angegeben, und die Namen der Blumen werden regelmäßig erneuert, je nachdem, wann sie blühen. Die Antwort befindet sich auf der Rückseite der Karte

Italiano :

I cartelli indicano i nomi degli alberi e degli arbusti; quelli dei fiori sono rinnovati regolarmente in base alla stagione di fioritura. Le carte delle domande permettono di fare domande sulle specie presentate: la risposta è sul retro!

Español :

Los letreros indican los nombres de los árboles y arbustos; los de las flores se renuevan regularmente según su temporada de floración. Las tarjetas de preguntas le permiten hacer preguntas sobre las especies que se le presentan: ¡la respuesta está en el reverso!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme