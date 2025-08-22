Sentier Botanique Rurey Rurey Doubs
Sentier Botanique Rurey Rurey Doubs vendredi 1 mai 2026.
Sentier Botanique Rurey A pieds Facile
Sentier Botanique Rurey 25290 Rurey Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 3000.0 Tarif :
Rurey, vaut le détour avec son sentier botanique jonché d’arbres, arbustes, pelouses marneuses et plantes caractéristiques de notre région. En empruntant le sentier botanique, vous longerez les sources qui donnèrent leur nom au village et correspond à l’ancienne route de Cademène. Vous pourrez observer la géologie riche en fossiles et miches calcaires , serez surpris par la diversité des essences et en fin de chemin, belvédère sur les plateaux Jurassiens et son Val de la Loue.
Facile
English :
Rurey, is worth a visit with its botanical path strewn with trees, shrubs, marly lawns and plants characteristic of our region. Following the botanical path, you will go along the springs that gave their name to the village and corresponds to the old road of Cademène. You will be able to observe the geology rich in fossils and calcareous loaves , will be surprised by the diversity of the species and at the end of the path, you will have a view of the Jurassian plateaus and the Loue valley.
Deutsch :
Rurey ist mit seinem botanischen Pfad mit Bäumen, Sträuchern, Mergelrasen und Pflanzen, die für unsere Region charakteristisch sind, einen Besuch wert. Auf dem botanischen Pfad kommen Sie an den Quellen vorbei, die dem Dorf seinen Namen gaben und der alten Straße nach Cademène entsprechen. Sie können die Geologie beobachten, die reich an Fossilien und Kalksteinlaiben ist, werden von der Vielfalt der Baumarten überrascht sein und am Ende des Weges haben Sie einen Ausblick auf die Hochebenen des Juras und das Loue-Tal.
Italiano :
Rurey merita una visita con il suo percorso botanico, ricco di alberi, arbusti, erba marna e piante tipiche della nostra regione. Lungo il sentiero botanico, si passa davanti alle sorgenti che hanno dato il nome al villaggio e che corrispondono all’antica strada per Cademène. Potrete osservare la geologia ricca di fossili e pani calcarei , lasciarvi sorprendere dalla diversità delle specie e, alla fine del sentiero, avrete una vista sugli altopiani del Giura e sulla valle della Loue.
Español :
Merece la pena visitar Rurey con su sendero botánico, repleto de árboles, arbustos, hierbas margosas y plantas típicas de nuestra región. A lo largo del sendero botánico, pasará por los manantiales que dieron nombre al pueblo y que corresponden al antiguo camino de Cademène. Podrá observar la geología rica en fósiles y panes calcáreos , sorprenderse de la diversidad de las especies y, al final del camino, tendrá una vista de las mesetas del Jura y del valle del Loue.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data