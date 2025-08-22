Sentier Compagnons vignerons au Domaine de Cantarelle Brue-Auriac Var
Quartier Cantarelle 83119 Brue-Auriac Var Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ce sentier vigneron a pour but de vous faire découvrir de manière ludique et éducative le vignoble du Domaine de Cantarelle.
+33 4 94 80 96 01
English :
The aim of this vineyard trail is to help you discover the Domaine de Cantarelle vineyard in a fun and educational way.
Deutsch :
Dieser Weinlehrpfad soll Ihnen auf spielerische und lehrreiche Weise den Weinberg der Domaine de Cantarelle näher bringen.
Italiano :
L’obiettivo di questo percorso enologico è quello di farvi scoprire i vigneti del Domaine de Cantarelle in modo divertente ed educativo.
Español :
El objetivo de esta ruta del vino es hacerle descubrir los viñedos del Domaine de Cantarelle de forma lúdica y pedagógica.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme