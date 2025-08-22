Sentier Compagnons vignerons au Domaine de Cantarelle Brue-Auriac Var

Sentier Compagnons vignerons au Domaine de Cantarelle

Vignobles & Découvertes Sentier Compagnons vignerons au Domaine de Cantarelle Quartier Cantarelle 83119 Brue-Auriac Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce sentier vigneron a pour but de vous faire découvrir de manière ludique et éducative le vignoble du Domaine de Cantarelle.

The aim of this vineyard trail is to help you discover the Domaine de Cantarelle vineyard in a fun and educational way.

Dieser Weinlehrpfad soll Ihnen auf spielerische und lehrreiche Weise den Weinberg der Domaine de Cantarelle näher bringen.

L’obiettivo di questo percorso enologico è quello di farvi scoprire i vigneti del Domaine de Cantarelle in modo divertente ed educativo.

El objetivo de esta ruta del vino es hacerle descubrir los viñedos del Domaine de Cantarelle de forma lúdica y pedagógica.

