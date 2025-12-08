Sentier Courbet 3 Sur les pas du peintre paysan Flagey Doubs
Sentier Courbet 3 Sur les pas du peintre paysan Ferme familiale Courbet 25330 Flagey Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7220.0 Tarif :
De la ferme familiale des Courbet aux racines de l’artiste, arpentez ces villages qui façonnèrent la représentation du paysage chez le peintre.
Difficulté moyenne
English :
From the Courbet family farm to the artist?s roots, explore the villages that shaped the painter?s representation of landscape.
Deutsch :
Vom Familienbauernhof der Courbets zu den Wurzeln des Künstlers: Wandern Sie durch diese Dörfer, die die Landschaftsdarstellung des Malers geprägt haben.
Italiano :
Dalla fattoria della famiglia Courbet alle radici dell’artista, esplorate i villaggi che hanno plasmato la rappresentazione del paesaggio di Courbet.
Español :
Desde la granja familiar de Courbet hasta las raíces del artista, explore los pueblos que dieron forma a la representación del paisaje de Courbet.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data