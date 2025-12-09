Sentier Courbet 4 La Source de la Loue et sa vallée Ouhans Doubs
Sentier Courbet 4 La Source de la Loue et sa vallée Ouhans Doubs vendredi 1 mai 2026.
Sentier Courbet 4 La Source de la Loue et sa vallée A pieds Très difficile
Sentier Courbet 4 La Source de la Loue et sa vallée Source de la Loue 25520 Ouhans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 14410.0 Tarif :
Randonnée sportive sur la Loue, site privilégié du peintre pour ses peintures de paysages.
Très difficile
https://explore.doubs.fr/trek/1598
English :
A sporty hike along the Loue, a favorite site for the painter’s landscape paintings.
Deutsch :
Sportliche Wanderung auf der Loue, dem bevorzugten Ort des Malers für seine Landschaftsgemälde.
Italiano :
Una passeggiata impegnativa lungo la Loue, luogo prediletto per i paesaggi del pittore.
Español :
Un paseo exigente a lo largo del Loue, lugar predilecto de los paisajes del pintor.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data