Sentier Courbet 4 La Source de la Loue et sa vallée Ouhans Doubs

Sentier Courbet 4 La Source de la Loue et sa vallée A pieds Très difficile

Sentier Courbet 4 La Source de la Loue et sa vallée Source de la Loue 25520 Ouhans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14410.0 Tarif :

Randonnée sportive sur la Loue, site privilégié du peintre pour ses peintures de paysages.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1598

English :

A sporty hike along the Loue, a favorite site for the painter’s landscape paintings.

Deutsch :

Sportliche Wanderung auf der Loue, dem bevorzugten Ort des Malers für seine Landschaftsgemälde.

Italiano :

Una passeggiata impegnativa lungo la Loue, luogo prediletto per i paesaggi del pittore.

Español :

Un paseo exigente a lo largo del Loue, lugar predilecto de los paisajes del pintor.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data