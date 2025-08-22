Sentier d’astronomie Le sentier des étoiles Aillon-le-Jeune Savoie

Sentier d’astronomie Le sentier des étoiles

Sentier d’astronomie Le sentier des étoiles Aillons-Margériaz 1000 73340 Aillon-le-Jeune Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un sentier de promenade, réunissant deux ambiances différences l’une en balcon sur la route principale, jalonnée de sculptures de bois massif évoquant les étoiles, l’autre auprès du Nant d’Aillon, abritant des constellations animales de fer forgé.

https://www.chamberymontagnes.com/aillonsmargeriaz/ +33 4 79 54 63 65

English :

A walking trail combining two different atmospheres: one on a balcony overlooking the main road, lined with solid wood sculptures evoking the stars, the other beside the Nant d?Aillon, featuring wrought-iron animal constellations.

Deutsch :

Ein Wanderweg, der zwei unterschiedliche Stimmungen vereint: einen Balkon an der Hauptstraße mit Skulpturen aus Massivholz, die an die Sterne erinnern, und einen am Nant d’Aillon mit schmiedeeisernen Tierkonstellationen.

Italiano :

Un percorso a piedi che unisce due atmosfere diverse: una su un balcone che si affaccia sulla strada principale, fiancheggiata da sculture in legno massiccio che evocano le stelle, e l’altra accanto al Nant d’Aillon, con costellazioni di animali in ferro battuto.

Español :

Un recorrido a pie que combina dos ambientes diferentes: uno en un balcón que da a la carretera principal, bordeado de esculturas de madera maciza que evocan las estrellas, y otro junto al Nant d’Aillon, con constelaciones de animales de hierro forjado.

