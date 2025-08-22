Sentier d’astronomie Le sentier des lumières Saint-François-de-Sales Savoie

Sentier d’astronomie Le sentier des lumières

Sentier d’astronomie Le sentier des lumières Porte du domaine nordique 73340 Saint-François-de-Sales Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte de ces astres nocturnes. Un voyage qui éclaire sur la profondeur de ce que l’on voit à l’œil nu dans le ciel. Prêt pour ce voyage astronomique ?

+33 4 79 25 80 49

English :

Discover these nocturnal stars. A journey that sheds light on the depths of what we see with the naked eye in the sky. Are you ready for this astronomical journey?

Deutsch :

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise zu den nächtlichen Gestirnen. Eine Reise, die Aufschluss über die Tiefe dessen gibt, was wir mit bloßem Auge am Himmel sehen können. Sind Sie bereit für diese astronomische Reise?

Italiano :

Scoprite queste stelle notturne. Un viaggio che fa luce sulle profondità di ciò che vediamo a occhi nudi nel cielo. Siete pronti per questo viaggio astronomico?

Español :

Descubra estas estrellas nocturnas. Un viaje que arroja luz sobre las profundidades de lo que vemos a simple vista en el cielo. ¿Estás preparado para este viaje astronómico?

