Sentier d’astronomie Le sentier des planètes Curienne Savoie

Sentier d’astronomie Le sentier des planètes Curienne Savoie vendredi 1 août 2025.

Sentier d’astronomie Le sentier des planètes

Sentier d’astronomie Le sentier des planètes Route des vachers 73190 Curienne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Voyager avec vos pieds et traverser le système solaire, du soleil à Neptune. Sur ce sentier, les distances de l’infiniment grand sont rapportées à notre échelle, à celle qu’on peut éprouver en marchant pour un fabuleux voyage autour de La Bognette!



.

https://www.chamberymontagnes.com/ +33 4 79 33 42 47

English :

.

Deutsch :

Reisen Sie mit Ihren Füßen und durchqueren Sie das Sonnensystem von der Sonne bis zum Neptun. Auf diesem Pfad werden die Entfernungen der unendlich großen Welt auf unseren Maßstab übertragen, auf den Maßstab, den wir erleben können, wenn wir auf einer fabelhaften Reise um La Bognette herum wandern!



.

Italiano :

.

Español :

Viaje con los pies y atraviese el sistema solar, desde el Sol hasta Neptuno. En este recorrido, las distancias de lo infinitamente grande se reducen a nuestra propia escala, ¡a la escala que podemos experimentar mientras caminamos en un fabuloso viaje alrededor de La Bognette!



.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme