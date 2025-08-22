Sentier de Barre-des-Cévennes Barre-des-Cévennes Lozère

Sentier de Barre-des-Cévennes Marche nordique Très facile

Sentier de Barre-des-Cévennes 48400 Barre-des-Cévennes Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 3630.0 Tarif :

Ce sentier propose une découverte de Barre-des-Cévennes sous différents aspects, des ruelles du vieux village jusqu’aux points de vue panoramiques remarquables.



English :

This trail offers a variety of ways to discover Barre-des-Cévennes, from the narrow streets of the old village to remarkable panoramic viewpoints.

Deutsch :

Dieser Pfad bietet eine Entdeckung von Barre-des-Cévennes unter verschiedenen Aspekten, von den Gassen des alten Dorfes bis hin zu bemerkenswerten Aussichtspunkten mit Panoramablick.

Italiano :

Questo percorso offre una varietà di modi per scoprire Barre-des-Cévennes, dalle stradine del vecchio villaggio ai notevoli punti panoramici.

Español :

Este sendero ofrece diversas formas de descubrir Barre-des-Cévennes, desde las callejuelas del casco antiguo hasta los notables miradores panorámicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère