Sentier de Barre-des-Cévennes Barre-des-Cévennes Lozère

Durée : 120 Distance : 3630.0 Tarif :
Ce sentier propose une découverte de Barre-des-Cévennes sous différents aspects, des ruelles du vieux village jusqu’aux points de vue panoramiques remarquables.
English :
This trail offers a variety of ways to discover Barre-des-Cévennes, from the narrow streets of the old village to remarkable panoramic viewpoints.
Deutsch :
Dieser Pfad bietet eine Entdeckung von Barre-des-Cévennes unter verschiedenen Aspekten, von den Gassen des alten Dorfes bis hin zu bemerkenswerten Aussichtspunkten mit Panoramablick.
Italiano :
Questo percorso offre una varietà di modi per scoprire Barre-des-Cévennes, dalle stradine del vecchio villaggio ai notevoli punti panoramici.
Español :
Este sendero ofrece diversas formas de descubrir Barre-des-Cévennes, desde las callejuelas del casco antiguo hasta los notables miradores panorámicos.
