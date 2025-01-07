Sentier de Beauregard Ebréon Ébréon Charente

Sentier de Beauregard Ebréon Grande rue 16140 Ébréon Charente Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte d’Ebréon, visitez l’église Saint-Pierre-és-Liens, la fontaine de Charroux, les ruines du logis Champlambeau et le logis de Beauregard.

Admirez la superbe vue de l’ancien moulin à vent de la Brange et du château du bois d’Ambérac.

https://www.coeurdecharente.fr/fichespratiques/vivre/activites-et-animations/les-randonnees/sentiers-de-randonnee/ +33 5 45 20 68 46

English :

Explore Ebréon, visit the Saint-Pierre-és-Liens church, the Charroux fountain, the ruins of the logis Champlambeau and the logis de Beauregard.

Admire the superb view from the old Brange windmill and the château du bois d’Ambérac.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in Ebréon und besuchen Sie die Kirche Saint-Pierre-és-Liens, den Brunnen von Charroux, die Ruinen des Logis Champlambeau und das Logis de Beauregard.

Bewundern Sie die herrliche Aussicht von der alten Windmühle von La Brange und dem Schloss Bois d’Ambérac.

Italiano :

Esplorate Ebréon e visitate la chiesa di Saint-Pierre-és-Liens, la fontana di Charroux, le rovine della casa di Champlambeau e della casa di Beauregard.

Ammirate la splendida vista dall’antico mulino a vento di Brange e dal castello del bois d’Ambérac.

Español :

Explore Ebréon y visite la iglesia de Saint-Pierre-és-Liens, la fuente de Charroux, las ruinas de la vivienda de Champlambeau y la vivienda de Beauregard.

Admire la magnífica vista desde el antiguo molino de Brange y el castillo del bosque de Ambérac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme