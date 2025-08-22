SENTIER DE BELLEVUE (N°55) Crennes-sur-Fraubée Mayenne
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR SENTIER DE BELLEVUE (N°55) 53700 Crennes-sur-Fraubée Mayenne Pays de la Loire
Le village de Crennes-sur-Fraubée, situé sur le versant sud de la Corniche de Pail offre de magnifiques panoramas sur la campagne environnante.
English :
The village of Crennes-sur-Fraubée, situated on the southern slope of the Corniche de Pail, offers magnificent views of the surrounding countryside.
Deutsch :
Das Dorf Crennes-sur-Fraubée liegt am Südhang der Corniche de Pail und bietet herrliche Panoramablicke auf die umliegende Landschaft.
Italiano :
Il villaggio di Crennes-sur-Fraubée, situato sulle pendici meridionali della Corniche de Pail, offre magnifiche viste sulla campagna circostante.
Español :
El pueblo de Crennes-sur-Fraubée, situado en la vertiente sur de la Corniche de Pail, ofrece magníficas vistas de los alrededores.
