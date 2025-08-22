SENTIER DE BIASSES AU CŒUR DE LA VALLÉE FRANÇAISE Molezon Lozère

SENTIER DE BIASSES AU CŒUR DE LA VALLÉE FRANÇAISE Marche nordique Difficulté moyenne

SENTIER DE BIASSES AU CŒUR DE LA VALLÉE FRANÇAISE Hameau de Biasses 48110 Molezon Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 6000.0 Tarif :

Plantée fièrement sur son pic rocheux, la Tour du Canourgue garde la Vallée Française tandis qu’un faucon crécerelle s’immobilisera peut être en plein vol. Le sentier traverse des hameaux typiquement cévenols dont l’imposante magnanerie de la Roque.

English :

Standing proudly on its rocky peak, the Tour du Canourgue guards the French Valley, while a kestrel may stop in mid-flight. The trail passes through typical Cévennes hamlets, including the imposing magnanerie de la Roque.

Deutsch :

Stolz steht der Tour du Canourgue auf seiner Felsspitze und bewacht das französische Tal, während ein Turmfalke vielleicht mitten im Flug stehen bleibt. Der Weg führt durch typische Dörfer der Cevennen, darunter die imposante Seidenraupenzucht La Roque.

Italiano :

Innalzata con orgoglio sul suo picco roccioso, la Tour du Canourgue sorveglia la Valle di Francia, mentre un gheppio può fermarsi a mezz’aria. Il sentiero attraversa i tipici borghi delle Cévennes, tra cui l’imponente magnanerie de la Roque.

Español :

Erguida orgullosa sobre su cima rocosa, la Tour du Canourgue vigila el Valle del Francés mientras un cernícalo puede detenerse en el aire. El sendero atraviesa aldeas típicas de las Cevenas, como la imponente magnanerie de la Roque.

