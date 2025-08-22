Sentier de Crête et Bois Rapin Montferrand-le-Château Doubs
Crête et Bois Rapin A pieds Difficile
Crête et Bois Rapin Aire de jeux de Montferrand-le-Château 25320 Montferrand-le-Château Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 10220.0
Sentier à la fois escarpé et sous couvert forestier, qui offre plusieurs panoramas et vous permettra d’accéder au bord du Doubs.
English :
A steep, forest-covered trail offering many panoramic views and access to the banks of the Doubs.
Deutsch :
Ein steiler und zugleich bewaldeter Pfad, der mehrere Panoramen bietet und Sie bis zum Ufer des Doubs führt.
Italiano :
Un sentiero ripido e boscoso, che offre numerose viste panoramiche e conduce alle rive del Doubs.
Español :
Un sendero a la vez escarpado y boscoso, que ofrece numerosas vistas panorámicas y le llevará a orillas del Doubs.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data