Sentier de Crête et Bois Rapin Montferrand-le-Château Doubs

Crête et Bois Rapin Aire de jeux de Montferrand-le-Château 25320 Montferrand-le-Château Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10220.0 Tarif :

Sentier à la fois escarpé et sous couvert forestier, qui offre plusieurs panoramas et vous permettra d’accéder au bord du Doubs.

English :

A steep, forest-covered trail offering many panoramic views and access to the banks of the Doubs.

Deutsch :

Ein steiler und zugleich bewaldeter Pfad, der mehrere Panoramen bietet und Sie bis zum Ufer des Doubs führt.

Italiano :

Un sentiero ripido e boscoso, che offre numerose viste panoramiche e conduce alle rive del Doubs.

Español :

Un sendero a la vez escarpado y boscoso, que ofrece numerosas vistas panorámicas y le llevará a orillas del Doubs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data