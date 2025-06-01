Sentier de découverte de Belvezet Tiviers Cantal

Sentier de découverte de Belvezet Belvezet 15100 Tiviers Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Sur la commune de Tiviers, le lac de Belvezet est un havre de paix. Un sentier d’interprétation en fait le tour. Au fil du parcours, des panneaux d’informations permettent de mieux appréhender les secrets du lieu, d’éveiller ses sens.

https://www.pays-saint-flour.fr/ +33 4 71 60 22 50

English :

Lac de Belvezet, in the commune of Tiviers, is a haven of peace. An interpretation trail leads around the lake. Along the way, information panels help you discover the secrets of the site and awaken your senses.

Deutsch :

In der Gemeinde Tiviers ist der See von Belvezet eine Oase des Friedens. Ein Interpretationspfad führt um den See herum. Auf dem Weg helfen Ihnen Informationstafeln, die Geheimnisse des Ortes zu ergründen und Ihre Sinne zu schärfen.

Italiano :

Situato nel comune di Tiviers, il Lac de Belvezet è un’oasi di pace. Un sentiero interpretativo lo circonda. Lungo il percorso sono presenti pannelli informativi che aiutano a scoprire i segreti della zona e a risvegliare i sensi.

Español :

Situado en el municipio de Tiviers, el lago de Belvezet es un remanso de paz. Un sendero de interpretación lo rodea. A lo largo del camino, hay paneles informativos que le ayudarán a descubrir los secretos de la zona y a despertar sus sentidos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme