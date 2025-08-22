Sentier de découverte de l’Aqueduc Romain de la Brévenne Montromant Rhône

Sentier de découverte de l’Aqueduc Romain de la Brévenne

Circuit balisé pour voir de près les vestiges de la partie souterraine de l’Aqueduc Romain de la Brévenne. Appelée ici les Thoues de Sarrazins , cette canalisation, vieille de 2000 ans, acheminait l’eau des sources d’Aveize jusqu’à Lugdunum (Lyon).

+33 4 74 70 58 08

English : The Roman aqueduct in Brévenne discovery trail

A waymarked trail to get a close look at the remains of the buried part of the Roman aqueduct in La Brévenne. There are 6 loop trails starting at Montromant, Saint-Genis-l’Argentière, Aveize, Duerne and Courzieu

Deutsch :

Markierter Rundgang, um die Überreste des unterirdischen Teils des römischen Aquädukts der Brévenne aus der Nähe zu betrachten. Die hier les Thoues de Sarrazins genannte, 2000 Jahre alte Wasserleitung leitete Wasser von den Quellen von Aveize bis nach Lugdunum (Lyon).

Italiano :

Un percorso segnalato per vedere da vicino i resti della parte sotterranea dell’acquedotto romano della Brévenne. Conosciuta qui come les Thoues de Sarrazins , questa conduttura di 2000 anni fa trasportava l’acqua dalle sorgenti di Aveize a Lugdunum (Lione).

Español :

Un recorrido señalizado para ver de cerca los restos de la parte subterránea del acueducto romano del Brévenne. Conocida aquí como les Thoues de Sarrazins , esta tubería de 2.000 años de antigüedad transportaba el agua de los manantiales de Aveize a Lugdunum (Lyon).

