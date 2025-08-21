Sentier de découverte de l’étang de Lachaussée Lachaussée Meuse

Sentier de découverte de l’étang de Lachaussée Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sentier de découverte de l’étang de Lachaussée 55210 Lachaussée Meuse Grand Est

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Départ Devant l’entrée du Domaine du Vieux Moulin. Suivre le balisage blanc et rouge du GR et le balisage brun de la Réserve Naturelle Régionale (attention une réglementation spécifique s’y applique). Parcours de 12 km (3h30). Difficulté moyenne. Faible dénivelé. Altitude moyenne de 220 m.

La première partie du sentier longe le nord de l’étang. Les prairies humides entourées de haies sont pâturées par des chevaux rustiques, les Konik Poski. Depuis l’observatoire, on peut observer de nombreux oiseaux d’eau des étangs et des roselières. En automne, en poursuivant sur le chemin, il est possible d’apercevoir de nombreuses Grues cendrées.

Le sentier se poursuit à travers un milieu forestier où Pics vert, noir, épeiche, Gobemouche à collier et chats sauvages ont élus domicile.

Il est possible dès le mois de mars d’entendre le chant du Butor étoilé. Libellules et grenouilles se cachent aussi dans ce milieu humide.

A mi-parcours, un second observatoire permet d’observer de nombreux Anatidés.

Tout au long du parcours, des panneaux pédagogiques de la Réserve Naturelle Régionale donnent de nombreuses informations sur les milieux naturels traversés.

Un troisième observatoire au bord de la digue sera l’étape finale de votre découverte. Il est possible de visiter le Domaine du Vieux Moulin et de s’y restaurer.

Si vous êtes avec des enfants en bas âge, une mare pédagogique et son sentier de découverte permettent une petite balade autour de la pisciculture et des des bâtiments d’élevage.

http://www.etang-de-lachaussee.com/ +33 5 57 97 76 64

English :

Departure: In front of the entrance of the Domaine du Vieux Moulin. Follow the white and red markings of the GR and the brown markings of the Regional Nature Reserve (be careful, specific regulations apply). Course of 12 km (3h30). Average difficulty. Low gradient. Average altitude of 220 m.

The first part of the trail runs along the north side of the pond. The wet meadows surrounded by hedges are grazed by hardy horses, the Konik Poski. From the observatory you can observe many water birds from the ponds and reedbeds. In autumn, continuing along the path, it is possible to see many Grey Cranes.

The trail continues through a forest environment where green, black and spiny woodpeckers, Ring-necked Flycatchers and feral cats have made their home

It is possible to hear the song of the Star Bittern as early as March. Dragonflies and frogs are also hiding in this humid environment.

Halfway along the route, a second observatory allows the observation of many Anatidae.

All along the route, educational panels of the Regional Nature Reserve give a lot of information on the natural environment crossed.

A third observatory at the edge of the dike will be the final stage of your discovery. It is possible to visit the Domaine du Vieux Moulin and eat there

If you are with young children, an educational pond and its discovery trail allow a short walk around the fish farm and the livestock buildings.

Deutsch :

Start: Vor dem Eingang der Domaine du Vieux Moulin. Folgen Sie der weiß-roten Markierung des GR und der braunen Markierung des Regionalen Naturreservats (Achtung, hier gelten besondere Vorschriften). Strecke von 12 km (3,5 Stunden). Mittlere Schwierigkeit. Geringer Höhenunterschied. Durchschnittliche Höhe 220 m.

Der erste Teil des Weges führt am Nordende des Teiches entlang. Die von Hecken umgebenen Feuchtwiesen werden von rustikalen Pferden, den Konik Poski, beweidet. Vom Observatorium aus können Sie zahlreiche Wasservögel der Teiche und Schilfgürtel beobachten. Im Herbst kann man, wenn man den Weg weitergeht, zahlreiche Kraniche sehen.

Der Weg führt weiter durch ein Waldgebiet, in dem Grün-, Schwarz- und Buntspechte, Halsbandschnäpper und Wildkatzen heimisch sind

Ab März ist es möglich, den Gesang der Rohrdommel zu hören. Auch Libellen und Frösche verstecken sich in diesem Feuchtgebiet.

Auf halber Strecke befindet sich ein zweites Observatorium, von dem aus zahlreiche Anatidae beobachtet werden können.

Auf der gesamten Strecke bieten pädagogische Tafeln des Regionalen Naturreservats zahlreiche Informationen über die durchquerten Naturräume.

Ein drittes Observatorium am Rande des Deiches ist die letzte Etappe Ihrer Entdeckungsreise. Es ist möglich, die Domaine du Vieux Moulin zu besuchen und dort zu essen

Wenn Sie mit kleinen Kindern unterwegs sind, bietet sich ein Lehrteich mit Entdeckungspfad für einen kleinen Spaziergang rund um die Fischzucht und die Zuchtgebäude an.

Italiano :

Partenza: davanti all’ingresso del Domaine du Vieux Moulin. Seguite le indicazioni bianche e rosse del GR e quelle marroni della Riserva naturale regionale (si noti che in questo caso si applicano norme specifiche). 12 km (3h30). Difficoltà media. Bassa pendenza. Altitudine media di 220 m.

La prima parte del sentiero costeggia il lato nord dello stagno. I prati umidi circondati da siepi sono pascolati dai cavalli Konik Poski. Dall’osservatorio si possono osservare molti uccelli acquatici degli stagni e dei canneti. In autunno, lungo il sentiero si possono osservare molte gru comuni.

Il sentiero prosegue attraverso un ambiente forestale in cui si sono insediati picchi verdi, picchi neri, picchi maculati, pigliamosche dal collo ad anello e gatti selvatici

A partire da marzo è possibile ascoltare il canto del tarabuso. In questa zona umida si nascondono anche libellule e rane.

A metà del percorso, un secondo osservatorio permette di osservare numerosi Anatidi.

Lungo tutto il percorso, i pannelli didattici della Riserva Naturale Regionale forniscono numerose informazioni sugli ambienti naturali attraversati.

Un terzo osservatorio sul bordo della diga è la fase finale della scoperta. È possibile visitare il Domaine du Vieux Moulin e consumare un pasto

Se siete con bambini piccoli, un laghetto didattico e il suo percorso di scoperta permettono di fare una breve passeggiata intorno all’allevamento di pesci e agli edifici di allevamento.

Español :

Inicio: Frente a la entrada del Domaine du Vieux Moulin. Siga las marcas blancas y rojas del GR y las marcas marrones de la Reserva Natural Regional (tenga en cuenta que allí se aplican normas específicas). 12 km (3h30). Dificultad media. Bajo gradiente. Altitud media de 220 m.

La primera parte del sendero discurre por el lado norte del estanque. Los prados húmedos rodeados de setos son pastoreados por caballos Konik Poski. Desde el observatorio se pueden ver muchas aves acuáticas de los estanques y cañaverales. En otoño, se pueden ver muchas grullas comunes a lo largo del camino.

El sendero continúa por un entorno forestal en el que se han instalado picos verdes, picos negros, pájaros carpinteros moteados, papamoscas anillados y gatos monteses

A partir de marzo, se puede escuchar el canto del avetoro. En este humedal también se esconden libélulas y ranas.

A mitad de camino, un segundo observatorio permite observar numerosas anátidas.

A lo largo del recorrido, los paneles didácticos de la Reserva Natural Regional ofrecen abundante información sobre los entornos naturales atravesados.

Un tercer observatorio en el borde del dique es la etapa final de su descubrimiento. Es posible visitar el Domaine du Vieux Moulin y comer allí

Si va con niños pequeños, un estanque educativo y su sendero de descubrimiento permiten un breve paseo por la piscifactoría y los edificios de cría.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-10 par Système d’information touristique Lorrain