Sentier de découverte de Montgin Les pelouses sèches de Champlitte Champlitte Haute-Saône

Sentier de découverte de Montgin Les pelouses sèches de Champlitte route de Leffond 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Sur la colline de Montgin, à hauteur du stade municipal de Champlitte, suivez Lili la brebis, votre guide pour une découverte sensorielle des pelouses sèches !

English :

On the Montgin hill, near Champlitte’s municipal stadium, follow Lili the sheep, your guide, for a sensory discovery of the dry grasslands!

Deutsch :

Auf dem Hügel von Montgin, auf Höhe des städtischen Stadions von Champlitte, folgen Sie Lili, dem Schaf, Ihrem Führer für eine sensorische Entdeckung der Trockenrasen!

Italiano :

Sulla collina di Montgin, vicino allo stadio comunale di Champlitte, seguite la pecora Lili, la vostra guida, per una scoperta sensoriale delle praterie secche!

Español :

En la colina de Montgin, cerca del estadio municipal de Champlitte, siga a la oveja Lili, su guía, para un descubrimiento sensorial de los prados secos

