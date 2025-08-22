Sentier de découverte de Montgin Les pelouses sèches de Champlitte Champlitte Haute-Saône
Sentier de découverte de Montgin Les pelouses sèches de Champlitte route de Leffond 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 1500.0 Tarif :
Sur la colline de Montgin, à hauteur du stade municipal de Champlitte, suivez Lili la brebis, votre guide pour une découverte sensorielle des pelouses sèches !
https://www.facebook.com/ot4rivieres/ +33 3 84 67 67 19
English :
On the Montgin hill, near Champlitte’s municipal stadium, follow Lili the sheep, your guide, for a sensory discovery of the dry grasslands!
Deutsch :
Auf dem Hügel von Montgin, auf Höhe des städtischen Stadions von Champlitte, folgen Sie Lili, dem Schaf, Ihrem Führer für eine sensorische Entdeckung der Trockenrasen!
Italiano :
Sulla collina di Montgin, vicino allo stadio comunale di Champlitte, seguite la pecora Lili, la vostra guida, per una scoperta sensoriale delle praterie secche!
Español :
En la colina de Montgin, cerca del estadio municipal de Champlitte, siga a la oveja Lili, su guía, para un descubrimiento sensorial de los prados secos
