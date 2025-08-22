Sentier de découverte des corridors biologiques du Grésivaudan Le Touvet Isère

Sentier de découverte des corridors biologiques du Grésivaudan

Sentier de découverte des corridors biologiques du Grésivaudan 38660 Le Touvet Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir la biodiversité locale !

Tout au long de ce sentier, sur environ 3 km, 11 panneaux permettent de découvrir la faune locale et d’expliquer la notion de corridors biologiques.

English :

Come and discover the local biodiversity!

All along this trail, on about 3 km, 11 panels allow you to discover the local fauna and explain the notion of biological corridors.

Deutsch :

Entdecken Sie die lokale Biodiversität!

Entlang dieses Pfades, der sich über etwa 3 km erstreckt, können Sie auf 11 Tafeln die lokale Fauna entdecken und den Begriff der biologischen Korridore erklären.

Italiano :

Venite a scoprire la biodiversità locale!

Lungo questo percorso, su una distanza di circa 3 km, 11 pannelli permettono di scoprire la fauna locale e di spiegare il concetto di corridoi biologici.

Español :

Venga a descubrir la biodiversidad local

A lo largo de este sendero, en una distancia de unos 3 km, 11 paneles permiten descubrir la fauna local y explicar la noción de corredores biológicos.

