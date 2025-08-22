Sentier de découverte des éoliennes de Fontenelle-Montby Fontenelle-Montby Doubs

Sentier de découverte des éoliennes de Fontenelle-Montby A pieds

Sentier de découverte des éoliennes de Fontenelle-Montby 1 Rue Vie de Médée 25340 Fontenelle-Montby Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Visite en libre accès du Sentier découverte des Eoliennes à Fontenelle-Montby. Ce sentier de randonnée, qui traverse les superbes paysages du plateau central, invite à la balade et à la découverte de l’énergie éolienne.

+33 3 81 86 99 52

English :

Free access to the Sentier découverte des Eoliennes at Fontenelle-Montby. This hiking trail, which crosses the superb landscapes of the central plateau, invites you to take a stroll and discover wind power.

Deutsch :

Besuchen Sie den frei zugänglichen Pfad Sentier découverte des Eoliennes in Fontenelle-Montby. Dieser Wanderweg führt durch die wunderschöne Landschaft des Zentralplateaus und lädt zu einem Spaziergang und zur Erkundung der Windenergie ein.

Italiano :

Accesso gratuito al sentiero di scoperta delle turbine eoliche a Fontenelle-Montby. Questo sentiero escursionistico, che attraversa i superbi paesaggi dell’altopiano centrale, invita a passeggiare e a scoprire l’energia eolica.

Español :

Acceso gratuito al sendero de descubrimiento de las turbinas eólicas en Fontenelle-Montby. Esta ruta de senderismo, que atraviesa los soberbios paisajes de la meseta central, te invita a pasear y descubrir la energía eólica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data