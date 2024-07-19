Sentier de découverte du Mont Bochor Sentier pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie
Sentier de découverte du Mont Bochor Sentier pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie vendredi 1 août 2025.
Sentier de découverte du Mont Bochor Sentier pédestre en boucle
Sentier de découverte du Mont Bochor Sentier pédestre en boucle Le Bochor 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Une initiation aux beautés et richesses de la nature alpine faune, flore, paysage, géologie et histoire.
http://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08
English : Mont Bochor discovery trail Loop footpath
Learn all about the natural beauty of the surrounding mountains and environment: flora, fauna, landscapes, geology, and history.
Deutsch :
Eine Einführung in die Schönheiten und Reichtümer der alpinen Natur: Fauna, Flora, Landschaft, Geologie und Geschichte.
Italiano :
Un’introduzione alla bellezza e alla ricchezza della natura alpina: fauna, flora, paesaggio, geologia e storia.
Español : Ruta de descubrimiento del Monte Bochor Sendero circular
Un acercamiento a las bellezas y riquezas de la naturaleza alpina: fauna, flora, paisaje, geología e historia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme