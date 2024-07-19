Sentier de découverte du Mont Bochor Sentier pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie

Sentier de découverte du Mont Bochor Sentier pédestre en boucle Le Bochor 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une initiation aux beautés et richesses de la nature alpine faune, flore, paysage, géologie et histoire.

http://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Mont Bochor discovery trail Loop footpath

Learn all about the natural beauty of the surrounding mountains and environment: flora, fauna, landscapes, geology, and history.

Deutsch :

Eine Einführung in die Schönheiten und Reichtümer der alpinen Natur: Fauna, Flora, Landschaft, Geologie und Geschichte.

Italiano :

Un’introduzione alla bellezza e alla ricchezza della natura alpina: fauna, flora, paesaggio, geologia e storia.

Español : Ruta de descubrimiento del Monte Bochor Sendero circular

Un acercamiento a las bellezas y riquezas de la naturaleza alpina: fauna, flora, paisaje, geología e historia.

