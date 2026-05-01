Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac Veyrignac Dordogne vendredi 1 mai 2026.

Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac A pieds Facile

Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac Le lilot 24370 Veyrignac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 1700.0 Tarif :

De la gravière à la nature voyage au cœur d’un site renaturé

Bienvenue sur l’ancienne gravière de Veyrignac, un site au passé industriel devenu un espace naturel remarquable, où la nature a repris ses droits.

Facile

+33 5 53 59 10 70

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English : Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac

From gravel pit to nature: a journey to the heart of a renaturalized site

Welcome to the former Veyrignac gravel pit, a site with an industrial past that has become a remarkable natural area, where nature has reclaimed its rights.

Deutsch : Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac

Von der Kiesgrube zur Natur: Reise in ein renaturiertes Gebiet

Willkommen in der ehemaligen Kiesgrube von Veyrignac, einem Ort mit industrieller Vergangenheit, der sich zu einem bemerkenswerten Naturgebiet entwickelt hat, in dem die Natur wieder zu ihrem Recht gekommen ist.

Italiano :

Dalla cava di ghiaia alla natura: un viaggio nel cuore di un sito rinaturalizzato

Benvenuti nell’ex cava di ghiaia di Veyrignac, un sito dal passato industriale che si è trasformato in una straordinaria area naturale dove la natura ha recuperato i suoi diritti.

Español : Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac

De la gravera a la naturaleza: un viaje al corazón de un paraje renaturalizado

Bienvenido a la antigua gravera de Veyrignac, un lugar con un pasado industrial que se ha convertido en un espacio natural excepcional donde la naturaleza ha recuperado sus derechos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-27 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine