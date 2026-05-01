Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac Veyrignac Dordogne
Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac Veyrignac Dordogne vendredi 1 mai 2026.
Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac A pieds Facile
Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac Le lilot 24370 Veyrignac Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 1700.0 Tarif :
De la gravière à la nature voyage au cœur d’un site renaturé
Bienvenue sur l’ancienne gravière de Veyrignac, un site au passé industriel devenu un espace naturel remarquable, où la nature a repris ses droits.
Facile
+33 5 53 59 10 70
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English : Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac
From gravel pit to nature: a journey to the heart of a renaturalized site
Welcome to the former Veyrignac gravel pit, a site with an industrial past that has become a remarkable natural area, where nature has reclaimed its rights.
Deutsch : Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac
Von der Kiesgrube zur Natur: Reise in ein renaturiertes Gebiet
Willkommen in der ehemaligen Kiesgrube von Veyrignac, einem Ort mit industrieller Vergangenheit, der sich zu einem bemerkenswerten Naturgebiet entwickelt hat, in dem die Natur wieder zu ihrem Recht gekommen ist.
Italiano :
Dalla cava di ghiaia alla natura: un viaggio nel cuore di un sito rinaturalizzato
Benvenuti nell’ex cava di ghiaia di Veyrignac, un sito dal passato industriale che si è trasformato in una straordinaria area naturale dove la natura ha recuperato i suoi diritti.
Español : Sentier de découverte Le lilot de Veyrignac
De la gravera a la naturaleza: un viaje al corazón de un paraje renaturalizado
Bienvenido a la antigua gravera de Veyrignac, un lugar con un pasado industrial que se ha convertido en un espacio natural excepcional donde la naturaleza ha recuperado sus derechos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-27 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine