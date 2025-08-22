Sentier de découverte Le Marais d’Auxais (ENS) Auxais Manche

Sentier de découverte Le Marais d’Auxais (ENS)

Sentier de découverte Le Marais d’Auxais (ENS) La Palisserie 50500 Auxais Manche Normandie

Durée : Distance : 2200.0 Tarif :

L’Espace Naturel Sensible départemental du Marais d’Auxais constitue un des sites majeurs en termes de biodiversité des marais du Cotentin et du Bessin. Un sentier d’interprétation de 2,2 km vous permet de parcourir ce site en autonomie et de le découvrir à travers plusieurs thématiques telles que les marais du Cotentin et du Bessin, la guerre dans le marais d’Auxais, les plantes du site, la rivière Taute, les oiseaux du marais d’Auxais, les mares du site etc. (source Département de la Manche).

English : Sentier de découverte Le Marais d’Auxais (ENS)

The Espace Naturel Sensible départemental du Marais d?Auxais is one of the major biodiversity sites in the Cotentin and Bessin marshes. A 2.2 km interpretation trail allows you to explore the site independently, exploring a number of themes such as the Cotentin and Bessin marshes, the war in the Auxais marshes, the site’s plants, the Taute river, the birds of the Auxais marshes, the site’s ponds, etc. (source: Département de la Manche).

Deutsch :

Der Espace Naturel Sensible départemental du Marais d’Auxais ist einer der wichtigsten Standorte für die Artenvielfalt in den Sümpfen von Cotentin und Bessin. Ein 2,2 km langer Interpretationspfad ermöglicht es Ihnen, diesen Ort selbstständig zu durchwandern und ihn anhand verschiedener Themen zu entdecken, z. B. die Sümpfe von Cotentin und Bessin, der Krieg im Marais d’Auxais, die Pflanzen des Ortes, der Fluss Taute, die Vögel des Marais d’Auxais, die Tümpel des Ortes usw. (Quelle: Département de la Manche).

Italiano :

L’Area Naturale Sensibile del Marais d’Auxais è uno dei principali siti in termini di biodiversità delle paludi del Cotentin e del Bessin. Un percorso di interpretazione di 2,2 km permette di esplorare il sito da soli e di scoprire diversi temi, tra cui le paludi delle regioni del Cotentin e del Bessin, la guerra nelle paludi di Auxais, le piante del sito, il fiume Taute, gli uccelli delle paludi di Auxais, gli stagni del sito, ecc.

Español :

El Espacio Natural Sensible del Marais d’Auxais es uno de los principales lugares de biodiversidad de las marismas de Cotentin y Bessin. Un sendero de interpretación de 2,2 km permite explorar el lugar por su cuenta y descubrir varios temas, como las marismas de las regiones de Cotentin y Bessin, la guerra en las marismas de Auxais, las plantas del lugar, el río Taute, las aves de las marismas de Auxais, los estanques del lugar, etc. (fuente: Département de la Manche).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme