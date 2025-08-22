Sentier de découvertes Les Roselières

Sentier de découvertes Les Roselières Embarcadère 74410 Saint-Jorioz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Vous allez découvrir une belle promenade au bord du lac et d’un espace naturel très protégé Les chiens doivent impérativement être tenus en laisse. Une balade familiale mêlant histoire et nature.

https://onelink.to/viannecy +33 4 50 45 00 33

English : Sentier de découvertes Les Roselières

You’ll discover a beautiful walk by the lake and a protected natural area: dogs must be kept on a lead. A family walk combining history and nature.

Deutsch : Sentier de découvertes Les Roselières

Sie werden einen schönen Spaziergang am Ufer des Sees und eines sehr geschützten Naturgebiets entdecken: Hunde müssen unbedingt an der Leine gehalten werden. Ein Familienspaziergang, der Geschichte und Natur miteinander verbindet.

Italiano :

Partendo dal molo, sentiero tematico costellato da pannelli illustrativi. Scoperta di uno dei più grandi canneti del lago di Annecy, zona protetta che ospita numerosi uccelli acquatici.

Español : Sentier de découvertes Les Roselières

Descubrirá un hermoso paseo junto al lago y una zona natural protegida: los perros deben ir con correa. Un paseo familiar que combina historia y naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme