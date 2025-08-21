Sentier de découvertes Si j’étais un Arbre

Sentier de découvertes Si j’étais un Arbre 2348 route des Bauges 74320 Leschaux Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ancienne voie d’accès au coeur du massif des Bauges ( Parc naturel régional labellisé par l’Unesco Géopark des Bauges ) ce sentier communal balisé de 3 km mène du chef-lieu (Eglise) de Leschaux à l’actuelle route près du Gîte nature La Biolette.

English : Sentier de découvertes Si j’étais un Arbre

A former access route to the heart of the Bauges massif (a regional nature park with the Unesco Geopark des Bauges label), this 3 km-long signposted communal path leads from the chief town (church) of Leschaux to the present-day road near the Gîte Nature La Biolette.

Deutsch : Sentier de découvertes Si j’étais un Arbre

Ehemalige Zugangsstraße im Bauges-Massiv, jetzt Regionaler Naturpark und von der UNESCO zum „Geopark des Bauges“ ausgezeichnet. Dieser 3 km lange beschilderte Weg führt von der Kirche von Leschaux bis zur aktuellen Straße nahe des Ferienhauses La Biolette.

Italiano :

Antica via di accesso nel cuore del massiccio dei Bauges classificato Parco regionale naturale e insignito dall’UNESCO del marchio Géopark des Bauges , questo sentiero segnalato di 3 km conduce dal capoluogo (Eglise) di Leschaux all’attuale strada vicino al Gîte nature La Biolette.

Español : Sentier de découvertes Si j’étais un Arbre

Antiguo camino de acceso al corazón del macizo de Bauges (Parque Natural Regional etiquetado por la UNESCO Geopark des Bauges ), este sendero comunal señalizado de 3 km de longitud conduce desde la ciudad principal (Iglesia) de Leschaux hasta la carretera actual cerca del Gîte nature La Biolette.

