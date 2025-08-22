Sentier de Douaumont Circuit Forêt d’Exception Douaumont-Vaux Meuse

Sentier de Douaumont Circuit Forêt d’Exception Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sentier de Douaumont Circuit Forêt d’Exception 55100 Douaumont-Vaux Meuse Grand Est

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Parcours découverte de Douaumont un voyage entre histoire et nature

Découvrez Douaumont et ses environs lors d’une balade immersive de 2 km, idéale pour les passionnés d’histoire et les amoureux de la nature.

Départ au Fort de Douaumont Commencez votre aventure au cœur de ce monument emblématique de la Première Guerre mondiale.

Suivez le Boyau de Londres Marchez sur ce sentier historique, autrefois essentiel aux soldats, et ressentez l’atmosphère de ce lieu chargé de mémoire.

Explorez la Forêt d’exception de Verdun Laissez-vous envoûter par cette forêt majestueuse, reconnue pour sa richesse écologique et son histoire. En chemin, ne manquez pas l’abri TD3, témoin discret des conflits passés.

Point culminant au belvédère du Fort de Douaumont Terminez votre parcours en beauté au belvédère, d’où vous pourrez contempler une vue inédite sur la contrescarpe ouest et les fossés du fort. Une perspective unique sur l’ouvrage qui vous permettra d’apprécier toute sa grandeur et son importance stratégique.

Rejoignez-nous pour une promenade enrichissante qui allie beauté naturelle et mémoire historique, en plein cœur de Douaumont.

Télécharger le circuit https://www.tourisme-verdun.com/circuits-rando-et-vae

http://www.tourisme-verdun.com/ +33 3 29 86 14 18

English :

Douaumont discovery trail: a journey through history and nature

Discover Douaumont and its surroundings on an immersive 2 km walk, ideal for history buffs and nature lovers alike.

Departure from Douaumont Fort Start your adventure at the heart of this emblematic monument of the First World War.

Follow the Boyau de Londres: Walk this historic path, once essential for soldiers, and feel the atmosphere of this place steeped in memory.

Explore the Forêt d?exception de Verdun: Let yourself be enchanted by this majestic forest, renowned for its ecological richness and history. Along the way, don’t miss the TD3 shelter, a discreet witness to past conflicts.

Climax at the Fort de Douaumont lookout End your tour in style at the belvedere, from where you can contemplate an unparalleled view of the fort’s western counterscarp and ditches. This unique perspective on the fort will enable you to appreciate its grandeur and strategic importance.

Join us for an enriching walk combining natural beauty and historical memory, right in the heart of Douaumont.

Download the tour: https://www.tourisme-verdun.com/circuits-rando-et-vae

Deutsch :

Douaumont-Entdeckungspfad: Eine Reise zwischen Geschichte und Natur

Entdecken Sie Douaumont und seine Umgebung auf einem 2 km langen, immersiven Spaziergang, der sich ideal für Geschichtsinteressierte und Naturliebhaber eignet.

Start am Fort de Douaumont Beginnen Sie Ihr Abenteuer im Herzen dieses symbolträchtigen Monuments aus dem Ersten Weltkrieg.

Folgen Sie dem Boyau de Londres: Wandern Sie auf diesem historischen Pfad, der einst für die Soldaten unerlässlich war, und spüren Sie die Atmosphäre dieses erinnerungsreichen Ortes.

Erkunden Sie den Forêt d’exception de Verdun: Lassen Sie sich von diesem majestätischen Wald verzaubern, der für seinen ökologischen Reichtum und seine Geschichte bekannt ist. Auf dem Weg dorthin sollten Sie sich den Bunker TD3 nicht entgehen lassen, der ein stiller Zeuge vergangener Konflikte ist.

Höhepunkt am Aussichtspunkt Fort de Douaumont Beenden Sie Ihren Rundgang in voller Schönheit am Aussichtspunkt, von dem aus Sie einen unvergleichlichen Blick auf die westliche Kontrescarpe und die Gräben des Forts genießen können. Eine einzigartige Perspektive auf die Festung, die es Ihnen ermöglicht, ihre Größe und strategische Bedeutung zu erkennen.

Begleiten Sie uns auf einem erlebnisreichen Spaziergang, der natürliche Schönheit und historische Erinnerung im Herzen von Douaumont vereint.

Laden Sie den Rundgang herunter: https://www.tourisme-verdun.com/circuits-rando-et-vae

Italiano :

Il percorso di scoperta di Douaumont: un viaggio tra storia e natura

Scoprite Douaumont e i suoi dintorni con una passeggiata coinvolgente di 2 km, ideale sia per gli appassionati di storia che per gli amanti della natura.

Partenza dal Forte di Douaumont: Iniziate la vostra avventura nel cuore di questo monumento emblematico della Prima Guerra Mondiale.

Seguite il London Gut: percorrete questo sentiero storico, un tempo essenziale per i soldati, e sentite l’atmosfera di questo luogo carico di memoria.

Esplorate l’eccezionale foresta di Verdun: lasciatevi incantare da questa maestosa foresta, rinomata per la sua ricchezza ecologica e la sua storia. Lungo il percorso, non perdete il rifugio TD3, testimone discreto di conflitti passati.

Punto culminante: il belvedere del Fort de Douaumont: Concludete la vostra visita in bellezza sul belvedere, da cui potrete contemplare una vista impareggiabile sul controscarpa occidentale e sui fossati del forte. È una prospettiva unica sulla fortezza che vi farà apprezzare la sua grandezza e la sua importanza strategica.

Unitevi a noi in una passeggiata gratificante che unisce bellezza naturale e memoria storica, proprio nel cuore di Douaumont.

Scarica il tour: https://www.tourisme-verdun.com/circuits-rando-et-vae

Español :

Ruta de descubrimiento de Douaumont: un viaje entre la historia y la naturaleza

Descubra Douaumont y sus alrededores a través de un recorrido de 2 km, ideal tanto para los aficionados a la historia como para los amantes de la naturaleza.

Salida del Fuerte de Douaumont Comience su aventura en el corazón de este monumento emblemático de la Primera Guerra Mundial.

Siga el London Gut: recorra este camino histórico, antaño esencial para los soldados, y sienta la atmósfera de este lugar impregnado de memoria.

Explore el excepcional Bosque de Verdún: déjese hechizar por este majestuoso bosque, famoso por su riqueza ecológica y su historia. Por el camino, no se pierda el refugio TD3, testigo discreto de conflictos pasados.

Punto culminante en el mirador del Fuerte de Douaumont Termine su visita por todo lo alto en el mirador, desde donde podrá contemplar una vista incomparable de la contraescarpa occidental y de los fosos del fuerte. Es una perspectiva única de la fortaleza que le ayudará a apreciar su grandeza y su importancia estratégica.

Acompáñenos en un paseo gratificante que combina belleza natural y memoria histórica, en pleno corazón de Douaumont.

Descargar el recorrido: https://www.tourisme-verdun.com/circuits-rando-et-vae

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Système d’information touristique Lorrain