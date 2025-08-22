Sentier de Frettes à Montarlot Champlitte Haute-Saône

Sentier de Frettes à Montarlot En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Sentier de Frettes à Montarlot 5 Rue de la Mairie 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 22400.0 Tarif :

Durant cette balade entre Frettes et Montarlot, vous aurez l’occasion de découvrir des monuments ainsi que de magnifiques point de vue.

+33 3 84 67 67 19

English :

On this walk between Frettes and Montarlot, you’ll discover monuments and magnificent viewpoints.

Deutsch :

Während dieser Wanderung zwischen Frettes und Montarlot haben Sie die Gelegenheit, Denkmäler sowie wunderschöne Aussichtspunkte zu entdecken.

Italiano :

Durante questa passeggiata tra Frettes e Montarlot, avrete la possibilità di scoprire monumenti e magnifici punti panoramici.

Español :

Durante este paseo entre Frettes y Montarlot, tendrá la oportunidad de descubrir monumentos y magníficos miradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data