Sentier de Froideterre Circuit Forêt d’Exception Bras-sur-Meuse Meuse

Sentier de Froideterre Circuit Forêt d’Exception Adultes A pieds

Sentier de Froideterre Circuit Forêt d’Exception 55100 Bras-sur-Meuse Meuse Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Circuit pédestre Forêt d’Exception® de Verdun à Froideterre

Au cœur de la forêt domaniale de Verdun, labellisée Forêt d’Exception®, Meuse Attractivité et l’ONF ont mis en place des circuits de randonnée permettant de découvrir autrement les traces de la Grande Guerre. Le circuit de Froideterre, d’une longueur de 3 km (environ 1h30 de marche), démarre à l’ouvrage de Thiaumont.

Il traverse un paysage marqué par l’histoire, où subsistent des vestiges impressionnants retranchements bétonnés, abri de combat FT2, deux casemates, une banquette d’artillerie, et les fameuses quatre cheminées .

Ce sentier invite à une immersion émouvante sur les lieux des combats de 1916, qui ont transformé le secteur en un champ de bataille apocalyptique. Classé en Zone Rouge dès 1919, ce territoire dévasté a été reboisé par l’État dès 1923 avec 36 millions d’arbres.

Aujourd’hui, la forêt renaît, et ce patrimoine naturel et mémoriel unique se découvre comme un musée à ciel ouvert, entre mémoire, nature et résilience.

English :

Forêt d?Exception® hiking trail from Verdun to Froideterre

Meuse Attractivité and ONF have set up hiking trails in the heart of the Verdun state forest, which has been awarded the Forêt d?Exception® label. These trails offer a different way of discovering the traces of the Great War. The Froideterre circuit, 3 km long (approx. 1h30 walk), starts at the Thiaumont ouvrage.

It passes through a landscape marked by history, where impressive remains remain: concrete entrenchments, an FT2 combat shelter, two casemates, an artillery bench and the famous four chimneys .

This trail takes you on a moving journey to the battlefields of 1916, which transformed the area into an apocalyptic battlefield. Classified as a Red Zone in 1919, this devastated territory was reforested by the State in 1923 with 36 million trees.

Today, the forest is being reborn, and this unique natural and memorial heritage can be discovered like an open-air museum, between memory, nature and resilience.

Deutsch :

Wanderweg Forêt d’Exception® von Verdun nach Froideterre

Im Herzen des Staatswaldes von Verdun, der das Label Forêt d’Exception® trägt, haben Meuse Attractivité und das ONF Wanderwege eingerichtet, die es ermöglichen, die Spuren des Ersten Weltkriegs auf andere Weise zu entdecken. Der 3 km lange Rundweg von Froideterre (ca. 1,5 Stunden Gehzeit) beginnt am Thiaumont-Werk.

Er führt durch eine von der Geschichte geprägte Landschaft mit beeindruckenden Überresten: betonierte Schanzanlagen, ein FT2-Kampfbunker, zwei Kasematten, eine Artilleriebank und die berühmten vier Schornsteine .

Dieser Pfad lädt zu einem bewegenden Eintauchen in die Orte der Kämpfe von 1916 ein, die den Sektor in ein apokalyptisches Schlachtfeld verwandelten. Dieses verwüstete Gebiet, das 1919 zur Roten Zone erklärt wurde, wurde 1923 vom Staat mit 36 Millionen Bäumen wieder aufgeforstet.

Heute erwacht der Wald zu neuem Leben, und dieses einzigartige Natur- und Erinnerungserbe lässt sich wie ein Freilichtmuseum zwischen Erinnerung, Natur und Widerstandsfähigkeit entdecken.

Italiano :

Percorso a piedi Forêt d’Exception® da Verdun a Froideterre

Nel cuore della foresta nazionale di Verdun, che ha ottenuto il marchio Forêt d’Exception®, Meuse Attractivité e l’ONF hanno allestito una serie di percorsi a piedi che offrono un modo diverso di scoprire le tracce della Grande Guerra. Il sentiero di Froideterre, lungo 3 km (circa 1 ora di cammino), parte dall’ouvrage di Thiaumont.

Attraversa un paesaggio segnato dalla storia, dove rimangono resti impressionanti: trinceramenti in cemento, un rifugio da combattimento FT2, due casematte, un banco di artiglieria e i famosi quattro camini .

Questo percorso vi porta a scoprire i campi di battaglia del 1916, che hanno trasformato la zona in un campo di battaglia apocalittico. Classificata come Zona Rossa nel 1919, quest’area devastata fu rimboscata dallo Stato nel 1923 con 36 milioni di alberi.

Oggi la foresta sta rinascendo e questo patrimonio naturale e commemorativo unico può essere esplorato come un museo all’aperto, unendo memoria, natura e resilienza.

Español :

Ruta de senderismo Forêt d’Exception® de Verdún a Froideterre

En el corazón del bosque nacional de Verdún, galardonado con la etiqueta Forêt d’Exception® , Meuse Attractivité y la ONF han creado varios senderos que ofrecen una forma diferente de descubrir las huellas de la Gran Guerra. El sendero de Froideterre tiene una longitud de 3 km (aproximadamente una hora y media de marcha) y comienza en la ouvrage de Thiaumont.

Atraviesa un paisaje marcado por la historia, donde quedan impresionantes vestigios: trincheras de hormigón, un refugio de combate FT2, dos casamatas, un banco de artillería y las famosas cuatro chimeneas .

Este sendero le llevará a un emocionante recorrido por los campos de batalla de 1916, que transformaron la zona en un campo de batalla apocalíptico. Clasificada como Zona Roja en 1919, esta área devastada fue reforestada por el Estado en 1923 con 36 millones de árboles.

Hoy en día, el bosque está renaciendo, y este patrimonio natural y conmemorativo único puede explorarse como un museo al aire libre, combinando memoria, naturaleza y resiliencia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par Système d’information touristique Lorrain