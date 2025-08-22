Sentier de Glamondans et de ses étangs Glamondans Doubs

Sentier de Glamondans et de ses étangs A pieds Facile

Sentier de Glamondans et de ses étangs 25360 Glamondans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3300.0 Tarif :

Ce sentier de découverte vous amènera à rencontrer la faune et la flore de la zone humide de Glamondans. Au bord des étangs, à la lisière des bois, ce circuit idéal pour les familles vous fera découvrir l’histoire de ce paisible endroit. Itinéraire d’1h30, avec la possibilité de rester autour des étangs et d’effectuer un itinéraire plus courts de 45min et 1,7km.

Facile

English :

This discovery trail will lead you to meet the fauna and flora of the wetland of Glamondans. At the edge of the ponds, at the edge of the woods, this circuit, ideal for families, will make you discover the history of this peaceful place. Itinerary of 1h30, with the possibility to stay around the ponds and to do a shorter itinerary of 45min and 1,7km.

Deutsch :

Auf diesem Entdeckungspfad begegnen Sie der Fauna und Flora des Feuchtgebiets von Glamondans. Am Rande der Teiche und am Rande der Wälder führt Sie dieser für Familien ideale Rundgang durch die Geschichte dieses friedlichen Ortes. Die Route dauert 1,5 Stunden. Sie haben die Möglichkeit, um die Teiche herum zu bleiben und eine kürzere Route von 45 Minuten und 1,7 km zu absolvieren.

Italiano :

Questo percorso di scoperta vi porterà a conoscere la fauna e la flora della zona umida di Glamondans. Ai bordi degli stagni, ai margini dei boschi, questo circuito ideale per le famiglie vi farà scoprire la storia di questo luogo tranquillo. Itinerario di 1h30, con la possibilità di rimanere nei dintorni degli stagni e fare un itinerario più breve di 45min e 1,7km.

Español :

Este sendero de descubrimiento le llevará a conocer la fauna y la flora del humedal de Glamondans. Al borde de los estanques, al borde del bosque, este circuito ideal para familias le hará descubrir la historia de este apacible lugar. Itinerario de 1h30, con la posibilidad de quedarse alrededor de los estanques y hacer un itinerario más corto de 45min y 1,7km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data