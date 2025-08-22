Sentier de la basse vallée du Doubs Longepierre Saône-et-Loire
Sentier de la basse vallée du Doubs Longepierre Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Sentier de la basse vallée du Doubs En VTT assistance électrique Facile
Sentier de la basse vallée du Doubs Mairie 71270 Longepierre Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7100.0
Suivez le fléchage matérialisé par un martin-pêcheur etpartez à la découvert d’un espace naturel abritant une faune ornithologique et une flore étonnantes.
English :
Follow the signs marked with a kingfisher and discover a natural area with an astonishing bird and plant life.
Deutsch :
Folgen Sie der Beschilderung mit dem Eisvogel und entdecken Sie ein Naturgebiet, das eine erstaunliche Vogel- und Pflanzenwelt beherbergt.
Italiano :
Seguite i cartelli contrassegnati da un martin pescatore e scoprite un’area naturale con un’incredibile varietà di uccelli e piante.
Español :
Siga las señales marcadas con un martín pescador y descubra un espacio natural con una avifauna y una flora sorprendentes.
