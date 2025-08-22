Sentier de la basse vallée du Doubs Longepierre Saône-et-Loire

Sentier de la basse vallée du Doubs En VTT assistance électrique Facile

Sentier de la basse vallée du Doubs Mairie 71270 Longepierre Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7100.0

Suivez le fléchage matérialisé par un martin-pêcheur etpartez à la découvert d’un espace naturel abritant une faune ornithologique et une flore étonnantes.

+33 3 85 91 87 52

English :

Follow the signs marked with a kingfisher and discover a natural area with an astonishing bird and plant life.

Deutsch :

Folgen Sie der Beschilderung mit dem Eisvogel und entdecken Sie ein Naturgebiet, das eine erstaunliche Vogel- und Pflanzenwelt beherbergt.

Italiano :

Seguite i cartelli contrassegnati da un martin pescatore e scoprite un’area naturale con un’incredibile varietà di uccelli e piante.

Español :

Siga las señales marcadas con un martín pescador y descubra un espacio natural con una avifauna y una flora sorprendentes.

