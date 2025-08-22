Sentier de la Biodiversité La Chapelle-Bayvel Eure

Sentier de la Biodiversité

Faune, Flore et… randonnée dans le bocage. En Pays d’Auge, le sentier de la Biodiversité est une garantie de dépaysement associée à la découverte de la nature dans un environnement préservé. Pour les amoureux de la nature, ce sentier, réservé aux piétons, propose un circuit balisé, en boucle, de six kilomètres, où bornes, pupitres et panneaux illustrés permettent aux amateurs, ou aux simples curieux, de se familiariser avec la faune et la flore du bocage normand.

Pastures enclosed with hedges planted on banks, crisscrossed by streams and holloways: the typical bocage landscape of the Pays d’Auge is still unspoilt in this small valley close to Cormeilles. Time seems to stand still and the little river called douet Tourtelle can be crossed thanks to wooden footbridges. After the walking trails were open in 2003, the Community of Municipalities of Cormeilles has set up signs and information panels to explain the landscape, the fauna and the flora.

Fauna, Flora und … Wandern in der Bocage. Der Biodiversitätspfad im Pays d’Auge garantiert Abwechslung und Naturerlebnisse in einer geschützten Umgebung. Für Naturliebhaber bietet dieser nur für Fußgänger zugängliche Pfad einen markierten Rundweg von sechs Kilometern Länge, auf dem Poller, Pulte und illustrierte Tafeln den Liebhabern oder einfach nur Neugierigen die Fauna und Flora der normannischen Bocage näher bringen.

Fauna, flora ed escursioni nel bocage. Nel Pays d’Auge, il Sentiero della biodiversità garantisce un cambiamento di scenario associato alla scoperta della natura in un ambiente preservato. Per gli amanti della natura, questo sentiero, riservato ai pedoni, offre un circuito segnalato, ad anello, di sei chilometri, dove segnalatori, banchi e pannelli illustrati permettono ai dilettanti, o ai semplici curiosi, di familiarizzare con la fauna e la flora del bocage normanno.

Fauna, flora y… senderismo en el bocage. En el Pays d’Auge, la Senda de la Biodiversidad garantiza un cambio de aires asociado al descubrimiento de la naturaleza en un entorno preservado. Para los amantes de la naturaleza, este sendero, reservado a los peatones, ofrece un circuito balizado, en bucle, de seis kilómetros, donde balizas, pupitres y paneles ilustrados permiten a los aficionados, o a los simples curiosos, familiarizarse con la fauna y la flora del bocage normando.

